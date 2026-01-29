Η Lady Gaga εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία και τάχθηκε κατά της ICE, κατά τη διάρκεια μιας από τις συναυλίες της στο Τόκιο.

Η Gaga, η οποία ολοκληρώνει πέντε εμφανίσεις στο Tokyo Dome στις 30 Ιανουαρίου, δήλωσε:

«Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στο σπίτι μου και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι όλο τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

Η τραγουδίστρια έγινε η πιο πρόσφατη διασημότητα που μίλησε κατά της ICE, ακολουθώντας προσωπικότητες όπως ο Mark Ruffalo, η Olivia Wilde και η Wanda Sykes, οι οποίοι καταδίκασαν τον οργανισμό στις Χρυσές Σφαίρες και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance πρόσφατα.

Παράλληλα, ακολούθησε και το παράδειγμα του τραγουδιστή Bruce Springsteen, ο οποίος κυκλοφόρησε ένα καινούριο τραγούδι με το οποίο καταδικάζει τις πράξεις της ICE.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Gaga αναφέρθηκε στον πυροβολισμό του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, από πράκτορες της ICE το περασμένο Σάββατο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους πίσω στην πατρίδα που ζουν με τόσο φόβο και αναζητούν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω ότι θα σταθείτε όλοι στο πλευρό μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μαζί με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε», είπε.

Στη συνέχεια αφιέρωσε το τραγούδι «Come to Mama» από το τέταρτο άλμπουμ της, Joanne, σε «όλους όσοι υποφέρουν, σε όλους όσοι νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, σε οποιονδήποτε έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνάει μια δύσκολη, μια αδιανόητη στιγμή, προσπαθώντας να δει πότε θα πλησιάσει το τέλος».

Συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό, και ελπίζω, ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε. Ελπίζω να μας ακούτε που σας ζητάμε να αλλάξετε την πορεία των πράξεών σας άμεσα και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας. Σε μια εποχή που δεν φαίνεται εύκολο να έχεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου που με κρατούν όρθια. Έτσι, θα ήθελα να τραγουδήσω ένα τραγούδι που περιέχει λίγη ελπίδα, για να προσπαθήσω να μας δώσω λίγη απόψε».

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Gaga έχει χρησιμοποιήσει το βήμα της για να υπερασπιστεί την LGBTQ+ κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, φοράει μια κορδέλα με τα χρώματα της τρανς σημαίας, ενώ σε ορισμένες συναυλίες κυματίζει τη σημαία.

Η τραγουδίστρια ολοκληρώνει το αυριανό σκέλος της περιοδείας της στο Τόκιο. Την Κυριακή, η Gaga πρόκειται να εμφανιστεί στα Βραβεία Grammy, όπου απέσπασε επτά υποψηφιότητες.

