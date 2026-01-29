Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιόν σε ένα παιχνίδι τρομερά ειδικών συνθηκών για το φινάλε της League Phase του Europa League.

Οι ενδεκάδες:

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάν, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος (Ισπανία) Βοηθοί: Ίκερ ντε Φρανθίσκο (Ισπανία), Ιβάν Μάσο Γρανάδο (Ισπανία) Τέταρτος: Αντριάν Κορδέρο (Ισπανία) VAR: Τόμας Κβιατκόφσκι (Πολωνία), AVAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε (Ισπανία)

Μπορείτε να δείτε εδώ LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ, που δεν θα έχει τους οπαδούς του στο πλευρό του από τη στιγμή που αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η εξέδρα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, αλλά και τιμής της μνήμης των αδικοχαμένων, έχει ακόμα πιθανότητες για την 8άδα του Europa League.

«Καλό παράδεισο αδέρφια» Παρότι οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου ακύρωσαν τα ταξίδια τους στη Γαλλία, η εξέδρα που προοριζόταν να τους φιλοξενήσει δεν έμεινε άδεια. Από νωρίς, στην κερκίδα αναρτήθηκε πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων, μεταφέροντας σιωπηλά το βάρος της απώλειας.

Πηγή: skai.gr

