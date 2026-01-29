Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι

Τραγωδία με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.

Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ενημέρωσε την αστυνομία όπου έφτασε στο σπίτι και τους εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

