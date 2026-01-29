Μαχαίρωσαν διαβόητο εκτελεστή μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου

Αγρια επίθεση σε βάρος του Αλβανού εκτελεστή με το ψευδώνυμο «Δήμος» σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, αμέσως μετά τη μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Πρόκειται για έναν από τους διαβόητους δολοφόνους της αθηναϊκής νύχτας και θεωρείται ο «εγκέφαλος» της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025, όταν το αυτοκίνητο του τελευταίου είχε δεχθεί δεκάδες σφαίρες από καλάσνικοφ.

Ο Λάλας είχε τότε γλιτώσει χάρη στη βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε (σ.σ. ο Γιάννης Λάλας είχε δολοφονηθεί τελικά την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συλλαμβάνουν 4 άτομα, ομογενείς από τη Ρωσία και Ελληνες).

Ο «Δήμος» διατηρούσε άλλωστε πολύ στενές σχέσεις και με τον Παναγιώτη Βλαστό, ηγετικό στέλεχος της επονομαζόμενης Greek Mafia.

Μετά τη σύλληψη του, κρατείτο στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις από ειδικούς. Σήμερα είχε προγραμματιστεί η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου και, πριν καν φτάσει στην πτέρυγα που θα κρατούνταν, δέχθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο μαχαίρι από κρατούμενο των φυλακών.

Από την επίθεση, ο 45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ο δράστης, ένας Ελληνας που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εργαζόταν στο κυλικείο των φυλακών, συνελήφθη άμεσα.

O Aλβανός εκτελεστής έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις αρχές, για εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου, απόπειρες δολοφονιών, εκβιασμούς και ληστείες.

