Σάλο προκάλεσε στους πιστούς χριστιανούς της χώρας του ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, υποστηρίζοντας ότι ο Ιησούς Χριστός είχε σεξουαλικές σχέσεις, μια δήλωση που αποδοκιμάστηκε τόσο από την Καθολική Εκκλησία όσο και από τις τοπικές κοινότητες των Ευαγγελιστών.

Ο αρχηγός του κράτους είπε ότι ο Ιησούς Χριστός «έκανε έρωτα (…) ίσως με τη Μαρία Μαγδαληνή», την πιστή μαθήτριά του και από τους πρώτους μάρτυρες της ανάστασής του, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, βάζοντας «φωτιά» στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένας τέτοιος άνθρωπος, χωρίς αγάπη, δεν θα μπορούσε να υπάρξει» και «πέθανε περιστοιχισμένος από γυναίκες που τον αγαπούσαν και ήταν πολλές», πρόσθεσε ο Πέτρο, που δηλώνει Καθολικός αλλά όχι θρήσκος.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια μιας από τις συχνά ασυνάρτητες ομιλίες του, στις οποίες αναφέρεται σε πολλά, ασύνδετα μεταξύ τους, θέματα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ισχυρισμοί του προκάλεσαν σάλο σε μια χώρα όπου το 79% των 50 εκατομμυρίων κατοίκων δηλώνουν Καθολικοί και άλλο ένα 10% είναι πιστοί άλλων χριστιανικών δογμάτων.

Η Ευαγγελική Συνομοσπονδία της Κολομβίας, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι οι δηλώσεις του Πέτρο «διαστρεβλώνουν την ιστορική, βιβλική και θεολογική αλήθεια» και συνιστούν «έλλειψη σεβασμού» απέναντι στον Ιησού.

Σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα ο Ιησούς δεν παντρεύτηκε, ούτε είχε ερωτικές σχέσεις ή αισθηματικούς δεσμούς.

Η Επισκοπική Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας ζήτησε «σεβασμό, μη ανάμιξη και προστασία των πεποιθήσεων των ανθρώπων», εκτιμώντας ότι κανένας πολιτικός δεν δικαιούται να ερμηνεύει «θεολογικές έννοιες».

Ο Γκουστάβο Πέτρο, πρώην αντάρτης, φοίτησε σε καθολικό σχολείο και έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη «Θεολογία της Απελευθέρωσης», ένα χριστιανικό θεολογικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική την περίοδο 1960-70 και εστίαζε στην υπεράσπιση των φτωχών και των καταπιεσμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

