Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία: Εργα υποδομής στον διάδρομο Μαύρης Θάλασσας–Αιγαίου

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας Γκρόζνταν Καραντζόφ φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση μεταξύ της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε σήμερα το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών.

Το φόρουμ σηματοδοτεί την έναρξη πρακτικών εργασιών στο μνημόνιο συνεργασίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στις Βρυξέλλες με την υποστήριξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων μέσω ευρωπαϊκών πόρων ή μέσω συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως και πώς οι τρεις χώρες μπορούν να υποβάλουν από κοινού αίτηση για ευρωπαϊκή υποστήριξη. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης συγκεκριμένες παραμέτρους του έργου και την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ένα δεύτερο θέμα είναι η υπέρβαση των διοικητικών και διαδικαστικών εμποδίων που κατά παράδοση καθυστερούν την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Οι συμμετέχοντες θα επανεξετάσουν το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει οι ήδη σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και θα αναζητήσουν πρακτικές λύσεις σε θέματα όπως τα καθεστώτα αδειοδότησης, οι δημόσιες συμβάσεις, οι προδιαγραφές κατασκευής και η διαλειτουργικότητα.

Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, θα παραστούν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ρουμανίας Ιονούτ Κριστιάν Σαβοΐου, ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος Μάριο Μάουρο, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας Ιβάν Ιβάνοφ, ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Ατανάς Ζαπριάνοφ όπως και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτικών οργανισμών.

Ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης Καραντζόφ αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη του φόρουμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

