Συγκρούσεις ξέσπασαν σε μια κεντρική γειτονιά του Λονδίνου μεταξύ αστυνομίας και οπαδών μετά τον προημιτελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στην Edgware Road, μια σημαντική λεωφόρο βορειοανατολικά του Hyde Park στο κεντρικό Λονδίνο, στο περιθώριο της ήττας του Μαρόκου από τη Γαλλία με 2-0, σύμφωνα με την αστυνομία. Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί στον δρόμο, ορισμένοι από τους οποίους πετούσαν αντικείμενα στους αστυνομικούς.

«Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά από ταραχές στην Edgware Road», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τις αναφορές στο AFP: «Οι αρχές επιβολής του νόμου επενέβησαν αρχικά, αφού μια ομάδα ανθρώπων συγκεντρώθηκε στον δρόμο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Η κατάσταση στην συνέχεια κλιμακώθηκε, όταν άτομα άρχισαν να πετούν μπουκάλια και να πυροδοτούν πυροτεχνήματα, οπότε και αναπτύχθηκαν ενισχύσεις».

Στο διαδίκτυο, πλάνα δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να αντιμετωπίζουν τους διαδηλωτές, ενώ ο τραυματισμένος αστυνομικός «φέρεται να χτυπήθηκε από ένα γυάλινο μπουκάλι» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Η ομάδα διαλύθηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γύρω στη 1:00 π.μ. (00:00 GMT)», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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