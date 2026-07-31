Επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimates) της Eurostat. Συγκεκριμένα, με βάση τις εκτιμήσεις υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο.

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού, η ενέργεια εκτιμάται ότι κατέγραψε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης, στο 10,0%, έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, με ετήσιο πληθωρισμό 3,3% (από 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, όπου ο ρυθμός αύξησης των τιμών δείχνει να υποχωρεί στο 1,2% από 1,5%, καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά (εξαιρουμένης της ενέργειας), στα οποία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,9%, έναντι 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης η Εσθονία κατέγραψε τον χαμηλότερο πληθωρισμό (2%) ακολουθούμενη από τις: Μάλτα (2,1%), Γαλλία (2,4%), Λετονία (2,5%) Αυστρία και Φινλανδία (2,6%).

Στον αντίποδα, τον υψηλότερο πληθωρισμό τον Ιούλιο κατέγραψε η Λιθουανία (5,6%), ακολουθούμενη από τις: Βουλγαρία (4,1%), Κύπρο (4%), Ισπανία (3,8%) και Κροατία (3,6%).

Πηγή: skai.gr

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