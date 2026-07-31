Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής άνδρας από τάφρο στην περιοχή του Νέου Βουτζά της Αττικής.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι τον ανέσυραν και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην τάφρο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

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