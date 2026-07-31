Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης οι νέοι υβριδικοί συρμοί «Intercity Blues IC», χωρητικότητας 200 θέσεων έκαστος και με δυνατότητα ανάπτυξης μέγιστης ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο πρώτος συρμός αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουλίου 2026 και έφθασε στην Ελλάδα στις 6 του μηνός. Έπειτα από την άφιξή του στο μηχανοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες στατικές δοκιμές και οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση της διαδικασίας πιστοποίησης. Οι δυναμικές δοκιμές ξεκίνησαν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Πλατύ - Κατερίνη - Λάρισα και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στον άξονα Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη, με τη συνολική διάρκειά τους να ανέρχεται σε περίπου τρεις εβδομάδες. Το πρόγραμμα δοκιμών περιλαμβάνει ελέγχους των συστημάτων επικοινωνίας VHF (υπερυψηλής συχνότητας), της σηματοδότησης και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS), δοκιμές συμβατότητας με την ελληνική σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και λειτουργικούς ελέγχους όλων των βασικών συστημάτων του συρμού.

Παράλληλα, στις 21 Ιουλίου, ο δεύτερος συρμός αναχώρησε από τις εγκαταστάσεις της Hitachi Rail στην Pistoia της Ιταλίας, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου αφίχθη στις 30 Ιουλίου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δοκιμών θα καταρτιστεί ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος θα υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεων έως το τέλος του 2026.

Οι δύο νέας γενιάς υβριδικοί συρμοί Blues IC, που κατασκευάζονται από την Hitachi Rail, αποτελούν μέρος του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της Hellenic Train για τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Η υβριδική τεχνολογία τους επιτυγχάνει έως και 50% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με συμβατικούς πετρελαιοκίνητους συρμούς, καθώς και μειωμένες εκπομπές NOx (οξειδίου του αζώτου) και CO₂ (διοξειδίου του άνθρακα) και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.

Πέραν των 200 θέσεων επιβατών, οι συρμοί διαθέτουν δύο θέσεις για επιβάτες με αμαξίδιο, οκτώ θέσεις ποδηλάτων, τραπεζαρία, αυτόματο πωλητή, CTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) και σύστημα πληροφόρησης επιβατών με οθόνες και ηχητικές αναγγελίες. Οι συρμοί έχουν κινητήρες diesel προδιαγραφών Stage V και φέρουν ενσωματωμένες μπαταρίες υψηλής ισχύος, με αποκλειστική χρήση των οποίων μπορούν να λειτουργήσουν σε περιοχές σταθμών. Διαθέτουν παράλληλα σύστημα αναγεννητικής πέδησης (regenerative braking).

Σύμφωνα με ανακοίνωσης της Hellenic Train, τα επόμενα βήματα είναι η υποβολή τεχνικού φακέλου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. Στόχος είναι οι εγκρίσεις να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026, ώστε αμέσως μετά να αρχίσει η εμπορική λειτουργία των συρμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.