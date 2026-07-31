Δημόσιο χρέος-ρεκόρ στη Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το δημόσιο χρέος της Γερμανίας το 2025 ξεπέρασε τα 2.662,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Ο μέσος όρος χρέους ανά Γερμανό ανέρχεται σε 31.887 ευρώ, αυξημένος κατά 1.821 ευρώ σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση του δημόσιου χρέους αναλογεί σε 151,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6% μέσα σε ένα χρόνο και αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα (ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομόσπονδα κρατίδια, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς κοινωνικής ασφάλισης).

Νέα αύξηση του χρέους στη Γερμανία: κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός είναι «χρεωμένος» με 32.000 ευρώ. Πάντως η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια.Τον περασμένο χρόνο το δημόσιο χρέος στη Γερμανία ξεπέρασε το ποσό-ρεκόρ των 2.662,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, στα τέλη του 2025 κάθε Γερμανός ήταν «χρεωμένος» κατά μέσο όρο με 31.887 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 1.821 ευρώ σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος.



Πρόκειται για χρέη που αφορούν το σύνολο του δημόσιου τομέα στη Γερμανία (ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομόσπονδα κρατίδια, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Σε απόλυτες τιμές το χρέος έχει αυξηθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά 151,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 6%.

Πηγή: Deutsche Welle

Αύξηση (σχεδόν) σε όλα τα επίπεδαΤο χρέος του ομοσπονδιακού κράτους ανέρχεται σε 1.840,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία. Τα χρέη των κρατιδίων αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 624,9 δισεκατομμύρια ευρώ.Ωστόσο, το κατά κεφαλήν χρέος έχει μειωθεί σε τρία γερμανικά κρατίδια: στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη Ρηνανία-Παλατινάτο και το Βερολίνο. Στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα η μείωση οφείλεται σε μία «αναδιοργάνωση» του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του χρέους ανά κάτοικο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος εντοπίζεται στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας (+17,1%). Και αυτό παρότι το συγκεκριμένο κρατίδιο διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το προνόμιο να εμφανίζει το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλή χρέος (με πρώτο στη σχετική κατάταταξη το κρατίδιο της Βαυαρίας).Διψήφια αύξηση στους δήμουςΌσο για το χρέος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό αυξήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά – αυτή τη φορά κατά 15,4% – για να φτάσει πλέον τα 197 δισεκατομμύρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας, όπου δήμοι και κοινότητες έχουν καταφέρει να μειώσουν το κατά κεφαλήν χρέος.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

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