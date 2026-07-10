Ξέσπασμα ασθενειών, κακές συνθήκες υγιεινής, απουσία πρόσβασης σε καθαρό νερό και προβλήματα στη βασική ιατρική φροντίδα ενδέχεται να αποτελέσουν τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των δεκάδων χιλιάδων επιζώντων από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, προειδοποίησε χθες, Πέμπτη, το περιφερειακό γραφείο του του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αμερικανική ήπειρο.

Οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 80 καταφύγια για τους ανθρώπους τα σπίτια των οποίων καταστράφηκαν από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να φτάνει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τις 17.907.

Οι κακές συνθήκες που επικρατούν στα καταφύγια αυτά ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη υγεία πολλών επιζώντων, κυρίως των πιο ευάλωτων, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO) Χάρμπας Μπαρμπόσα.

«Τις επόμενες εβδομάδες οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία προέρχονται όχι μόνο από τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τους σεισμούς, αλλά και από τα προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας, από τις συνθήκες συνωστισμού, από τις ελλείψεις σε νερό και υγιεινή και από την περιορισμένη πρόσβαση σε εμβολιασμό και βασική υγειονομική περίθαλψη», εξήγησε.

Ο PAHO θα συνεργαστεί με το υπουργείο Υγείας της Βενεζουέλας για την παρακολούθηση πιθανών κρουσμάτων αναπνευστικών ή γαστρεντερολογικών ασθενειών και προτρέπει να υπάρξει πρόσβαση σε εμβόλια, δήλωσε ο Μπαρμπόσα.

Παράλληλα θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση ώστε να εντάξει νοσοκομεία εκστρατείας και καταφύγια σε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα παρακολουθεί τις διαρροϊκές ασθένειες, τις αναπνευστικές λοιμώξεις, τα πυρετικά σύνδρομα και τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό.

Τεράστια καταστροφή

Ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Τομ Φλέτσερ δήλωσε από την πλευρά του στο Reuters ότι η καταστροφή που προκλήθηκε από τους απανωτούς σεισμούς, μεγέθους 7,2και 7,5 βαθμών, θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο» να τη διαχειριστεί.

Ο ΟΗΕ έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους τους επόμενους έξι μήνες, οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη για ανθρωπιστική υποστήριξη.

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν χθες νεότερο απολογισμό 3.889 νεκρών από τους σεισμούς, ενώ οι τραυματίες παραμένουν στους 16.740.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τους αριθμούς αυτούς αξιόπιστους, ο Φλέτσερ είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει με δεδομένη τη χαώδη φύση της καταστροφής.

Αν και οι Βενεζουελάνοι έχουν κατηγορήσει τις αρχές για καθυστερήσεις στη διαχείριση της καταστροφής, ο Φλέτσερ επεσήμανε ότι μια ομάδα συντονισμού του ΟΗΕ που συστήθηκε με την κυβέρνηση λειτουργεί εύρυθμα για να διευκολύνει τη διεθνή βοήθεια.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη κινητοποιήσει πάνω από 300 εκατ. δολάρια, δήλωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει επισιτιστική βοήθεια. Την ίδια ώρα ο ΟΗΕ αναπτύσσει ομάδες για να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στους επιζώντες.

Η κατάσταση του συστήματος υγείας της Βενεζουέλας έχει επιδεινωθεί σημαντικά έπειτα από χρόνια οικονομικής κρίσης, γεγονός που συνέβαλε στην απουσία άμεσης φροντίδας μετά τους σεισμούς, εκτίμησε ο Σίρο Ουγκάρτε διευθυντής του PAHO, αρμόδιος για υγειονομικές έκτακτες καταστάσεις.

Παράλληλα πολλοί υγειονομικοί έχουν μεταναστεύσει από τη Βενεζουέλα.

«Η έλλειψη βασικών υπηρεσιών αμέσως μετά την καταστροφή ήταν κρίσιμη και εγκαταστάσεις που δεν προορίζονταν για φροντίδα τραυμάτων ή επείγουσα θεραπεία ασθενών έπρεπε να προσαρμοστούν για τον σκοπό αυτό σε όλη τη Βενεζουέλα», επεσήμανε ο Ουγκάρτε.

Η παροχή περίθαλψης έχει βελτιωθεί με τη διεθνή βοήθεια, την άφιξη προσωπικού από άλλες περιοχές και τη δημιουργία νοσοκομείων εκστρατείας, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ 300 θύματα του σεισμού στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο, ενταφιάστηκαν χωρίς να ταυτοποιηθούν, αλλά η ιατροδικαστική υπηρεσία της Βενεζουέλας έχει διατηρήσει αρχεία προκειμένου η ταυτοποίηση των νεκρών αυτών να γίνει αργότερα, σημείωσε ο Αρμάντο Ντε Νέγκρι υπηρεσιακός διευθυντής του PAHO για τη Βενεζουέλα.

«Καταγράφεται η ακριβής τοποθεσία όπου ενταφιάζονται και υλικό που έχει συλλεχθεί – όπως δόντια, οστά και νύχια που προσφέρουν σταθερό γενετικό υλικό—διατηρείται και αρχειοθετείται», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

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