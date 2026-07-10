Η Ισπανία είναι η «δεύτερη πατρίδα» του, αλλά ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα εκδηλώσει συναισθήματα όταν θα αντιμετωπίσει την «Ρόχα» απόψε (10/7, 22:00) στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, φιλοδοξώντας να φθάσει στον ημιτελικό, όπως και στην διοργάνωση του 2018.

«Είναι ένας αγώνας με τη δεύτερη πατρίδα μου. Ο γιος μου (σ.σ. Νίκο, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα) θα είναι με το Βέλγιο, διαφορετικά δεν θα... γυρίσει στο σπίτι», δήλωσε αστειευόμενος ο Βέλγος τερματοφύλακας με το προσωνύμιο «το χταπόδι», λίγο μετά την εμφατική νίκη με 4-1 επί των ΗΠΑ για τους «16».

«Ο προημιτελικός ήταν ο στόχος μας. Ο,τιδήποτε επιπλέον είναι μπόνους», πρόσθεσε ο έμπειρος πορτιέρε, ο οποίος υπερασπίσθηκε την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης για οκτώ σεζόν, αφού φόρεσε τη φανέλα της Ατλέτικο από το 2011 έως το 2018, ως δανεικός τότε από την Τσέλσι.

Καλύτερος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 και κάτοχος του «Yachine Trophy» για τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο το 2022, ο Φλαμανδός «γίγαντας» (σ.σ. 1,99 μ.) αντιμετωπίζει την τρέχουσα διοργάνωση με την γαλήνη και την σοφία ενός 34χρονου ποδοσφαιριστή.Εντυπωσιακός στους πρώτους πέντε αγώνες, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι αποτρεπτικό στα πέντε γκολ που δέχθηκε από την αρχή της διοργάνωσης, όπως στο ματς με τις ΗΠΑ, που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα αφού βρήκε στον συμπαίκτη του, Χανς Βανάκεν από εκτέλεση φάουλ των Αμερικανών.Ωστόσο, το Βέλγιο είναι ακόμη «ζωντανό» στο τουρνουά και το οφείλει εν πολλοίς, σε αρκετές αποκρούσεις υψηλής ποιότητας από τον Κουρτουά.

«Ο Τιμπό μας κράτησε στο ματς σε αρκετές περιπτώσεις. Είμαι χαρούμενος για αυτόν», δήλωσε σχετικά ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά.

Το γεγονός ότι ο Κουρτουά είχε μόνο εννέα αποκρούσεις σε πέντε αγώνες (σ.σ. σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικής Opta) είναι καθησυχαστικό για μια βελγική ομάδα της οποίας η άμυνα θεωρείτο το αδύναμο σημείο μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Την περασμένη Τρίτη στο Σιάτλ κόντρα στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οι Βέλγοι διεθνείς αμύνθηκαν εξαιρετικά εμποδίζοντας τους Αμερικανούς να πλησιάσουν την εστία του Κουρτουά, ο οποίος πέρασε 90 λεπτά... ησυχίας.

Ωστόσο απόψε, είναι πιθανό η βραδυά να είναι πολύ πιο... έντονη, απέναντι σε μια εντυπωσιακή Ισπανία, με τους κορυφαίους επιθετικούς, τους οποίους γνωρίζει άριστα ο Κουρτουά, καθώς τους έχει αντιμετωπίσει στην La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Τόρες και ο Ντάνι Όλμο μάλλον έχουν ελάχιστα μυστικά για τον Βέλγο που θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει ότι η μονομαχία αυτού του Σαββατοκύριακου δεν είναι η τελευταία του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επειδή όσο πλησιάζει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Κουρτουά δήλωσε ότι θα μπορούσε να τελειώσει την διεθνή του καριέρα στο τέλος της διοργάνωσης, ενώ έχει γίνει (με 20 αγώνες) ο Βέλγος με τους περισσότερους αγώνες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: skai.gr

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