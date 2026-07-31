Η Γαλλία ενισχύει τους συνοριακούς ελέγχους με την Ισπανία μετά το πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα στη Θέουτα

Η γαλλική κυβέρνηση προχωρά στην ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία, μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές αφίξεις των τελευταίων ετών.

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Espagne: Des Marocains continuent d'affluer vers Ceuta, l'enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc. Des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des familles, des femmes. Tous veulent rejoindre l'Espagne.



L'armée espagnole n'intervient pas. pic.twitter.com/z4WLx2obm1 July 31, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, δήλωσε στο RTL ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ισπανό ομόλογό του, επισημαίνοντας πως οι δύο πλευρές θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Είχα συνομιλία μαζί του χθες και αναμένεται να μιλήσουμε εκ νέου σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος υπουργός γνωστοποίησε την ενεργοποίηση της Συνοριακής Δύναμης Ταχείας Επέμβασης, η οποία θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους όχι μόνο στα σημεία διέλευσης αλλά και στο εσωτερικό της παραμεθόριας ζώνης.

Όπως διευκρίνισε, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης είχε δώσει εντολή για άμεση ενίσχυση της επιτήρησης στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, χωρίς να αναμένει περαιτέρω αποφάσεις.

Ο Νουνιές υπενθύμισε ότι η Γαλλία εφαρμόζει ήδη αυξημένους συνοριακούς ελέγχους με την Ισπανία τους τελευταίους μήνες, ωστόσο τόνισε ότι τα μέτρα θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο εφόσον διαπιστωθούν μετακινήσεις μεταναστών προς τη γαλλική επικράτεια.

Σύμφωνα με ισπανική αστυνομική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή «χιλιάδες» άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταναστευτική εισροή από το 2021, με την πλειονότητα των αφίξεων να αποτελείται από νεαρούς άνδρες και ανήλικους. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 νεκρούς, ενώ σημείωσε ότι ο ακριβής αριθμός όσων πέρασαν τα σύνορα παραμένει αδύνατο να υπολογιστεί.

Το χρονικό της κρίσης

Η νέα μεταναστευτική κρίση εκτυλίσσεται στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, όπου μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο επιχειρώντας να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η Μαδρίτη βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με το Ραμπάτ και τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Η μαζική αυτή εισροή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, οι οποίες φοβούνται ότι σημαντικός αριθμός μεταναστών θα επιχειρήσει να κινηθεί προς το εσωτερικό της Ευρώπης μέσω της Ισπανίας.



Πηγή: skai.gr

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