Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πρώτη ημέρα στο νέο σπίτι»: Η ξενάγηση του «πράσινου» Φρανσίσκο στο Telekom Center Athens

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες του Σιλβέν Φρανσίσκο με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και την... ξενάγησή του στο νέο του «σπίτι»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Φρανσίσκο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) μια πολύ σπουδαία κίνηση, κάνοντας δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο που τελικά δεν παρέμεινε στη Βιλερμπάν και θα φοράει τα «πράσινα» για τις τρεις επόμενες σεζόν.

Ο Γάλλος γκαρντ, ανακοινώθηκε από τον «επτάστερο» το απόγευμα της Πέμπτης (30/7) και στις πρώτες του δηλώσεις, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτό το νέο ξεκίνημα, αλλά και για το γεγονός ότι θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Μεταξύ όσων είπε, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μίλησε και για την ατμόσφαιρα την οποία θα συναντήσει από τους οπαδούς του τριφυλλιού στο Telekom Center Athens, στο οποίο και... ξεναγήθηκε, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR να μοιράζεται την περιήγηση του «Frenchy» στο νέο του... σπίτι!

«Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό. Απίστευτο. Συνήθως, όταν παίζεις ως αντίπαλος εδώ, λες “εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις εδώ”. Τώρα όμως είμαι στην άλλη πλευρά. Οπότε θα το ζήσω με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα νιώσω και τη Θύρα 13, όλους γενικά. Θα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ανυπομονώ».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Telekom Center Athens
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο