Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) μια πολύ σπουδαία κίνηση, κάνοντας δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο που τελικά δεν παρέμεινε στη Βιλερμπάν και θα φοράει τα «πράσινα» για τις τρεις επόμενες σεζόν.

Ο Γάλλος γκαρντ, ανακοινώθηκε από τον «επτάστερο» το απόγευμα της Πέμπτης (30/7) και στις πρώτες του δηλώσεις, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτό το νέο ξεκίνημα, αλλά και για το γεγονός ότι θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Μεταξύ όσων είπε, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μίλησε και για την ατμόσφαιρα την οποία θα συναντήσει από τους οπαδούς του τριφυλλιού στο Telekom Center Athens, στο οποίο και... ξεναγήθηκε, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR να μοιράζεται την περιήγηση του «Frenchy» στο νέο του... σπίτι!

«Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό. Απίστευτο. Συνήθως, όταν παίζεις ως αντίπαλος εδώ, λες “εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις εδώ”. Τώρα όμως είμαι στην άλλη πλευρά. Οπότε θα το ζήσω με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα νιώσω και τη Θύρα 13, όλους γενικά. Θα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ανυπομονώ».

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