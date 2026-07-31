Του Μάκη Συμοδινού

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11:00 άγνωστοι πραγματοποίησαν τηλεφωνήματα που αφορούσαν το Γαλλικό Προξενείο, την πρεσβεία της Αιγύπτου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και το κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησαν ελέγχους στους χώρους.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο, με αποτέλεσμα να σημάνει λήξη συναγερμού και στα τέσσερα σημεία. Οι απειλές αποδείχθηκαν ανυπόστατες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ή των ατόμων που πραγματοποίησαν τα τηλεφωνήματα.

Πηγή: skai.gr

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