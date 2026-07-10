Ο πυρηνικός σταθμός (NPP) Άκουγιου στην Τουρκία θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2026, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ένα βασικό έργο» για την κρατική εταιρεία.

«Σίγουρα, το Άκουγιου θα τεθεί σε λειτουργία φέτος, αυτό είναι το βασικό μας έργο. (…) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λειτουργία του θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο Ρώσος CEO, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του πρακτορείου TASS.

Μακέτα του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου/ Από Akkuyu Nükleer A.Ş. (VOA) - Voice of America, Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68210535

Το Άκουγιου είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που κατασκευάζεται στην Τουρκία. Το έργο αποτελείται από τέσσερις μονάδες παραγωγής ενέργειας εξοπλισμένες με αντιδραστήρες VVER Γενιάς III+ ρωσικού σχεδιασμού. Κάθε μονάδα παραγωγής ενέργειας θα έχει χωρητικότητα 1.200 MW. Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού είναι το πρώτο έργο στην παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία που υλοποιείται βάσει του οργανωτικού και οικονομικού μοντέλου «Κατασκευή-Ιδιοκτησία-Λειτουργία» αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο.

Ο πυρηνικός σταθμός είναι προγραμματισμένο να διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες VVER-1200 (ρωσικής τεχνολογίας, γενιάς 3+ - διακρίνονται στη μακέτα).

Πηγή: skai.gr

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