Το Ιράν προειδοποιεί Κύπρο και Βουλγαρία για τη χρήση αμερικανικών βάσεων

Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενες επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε «την ανάγκη να αποτραπεί η χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Κύπρο από εχθρικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση επιθετικών ενεργειών κατά του Ιράν».

Όπως πρόσθεσε, όταν ένα κράτος επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός του για εχθρικές ενέργειες τρίτης χώρας, αυτό «συνιστά συμμετοχή σε πράξη επίθεσης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Κύπριος υπουργός ενημέρωσε τον Αραγτσί ότι η κυβέρνηση έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον καμίας χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με την υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Βελισλάβα Πετρόβα-Τσάμοβα, ο Αραγτσί κάλεσε τη Σόφια να επανεξετάσει την απόφαση που επιτρέπει σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν αεροπορική βάση στη Βουλγαρία για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν αναμένει από τη βουλγαρική κυβέρνηση να επανεξετάσει επειγόντως την απόφασή της», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη «δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλειά της απέναντι σε κάθε επιθετική ή εχθρική ενέργεια» και ότι κάθε πλευρά που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν «θα φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε κυβερνητική πρόταση που επιτρέπει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν αεροπορική βάση στη χώρα για την υποστήριξη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη έχει ήδη στοχοποιήσει αρκετά αραβικά κράτη του Κόλπου, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του Ιράν από στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Πηγή: skai.gr

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