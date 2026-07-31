Αύξηση 6,8% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Μάιο εφέτος

Αύξηση 6,8% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο εφέτος, με τον τζίρο να μειώνεται μόνο στις πωλήσεις καυσίμων για τα αυτοκίνητα.
Ειδικότερα, άνοδος των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (10,6%), Ένδυση- Υπόδηση (8,6%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (8,4%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (7,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (6,9%), Πολυκαταστήματα (5,8%) και Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (2%). Πτώση 0,6% σημειώθηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,3% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.
Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 10,1% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.