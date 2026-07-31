Τζον Λέτζεντ: Θα υποδυθεί τον Χάρι Μπελαφόντε σε ταινία για την περιοδεία «Graceland»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ιστορία της περιοδείας του Πολ Σάιμον για το άλμπουμ Graceland θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον.

Το άλμπουμ Graceland, που κυκλοφόρησε το 1986, εμπνεύστηκε από τη μουσική της Νότιας Αφρικής κατά την εποχή του απαρτχάιντ και ηχογραφήθηκε εν μέρει σε συνεργασία με Νοτιοαφρικανούς μουσικούς.

Ο ηθοποιός και μουσικός Τζόνι Φλιν, που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, θα υποδυθεί τον Πολ Σάιμον στην ταινία The Road Home.

Την ιστορία της περιοδείας του Πολ Σάιμον για την προώθηση του άλμπουμ Graceland μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο σκηνοθέτης Μπιλ Κόντον.

Το Graceland σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1986. Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Πολ Σάιμον εμπνεύστηκε από τη μουσική των πόλεων της Νότιας Αφρικής της εποχής του απαρτχάιντ και το επανηχογράφησε εν μέρει στη Νότια Αφρική, με τη βοήθεια ορισμένων Νοτιοαφρικανών μουσικών. Πριν κάνει το ταξίδι του, όμως, ο Σάιμον δεν συμβουλεύτηκε τους ηγέτες του κινήματος κατά του απαρτχάιντ, μερικοί από τους οποίους ηγήθηκαν ενός μποϊκοτάζ εναντίον του ως απάντηση.

Σύμφωνα με το Variety, ο Τζόνι Φλιν, Βρετανός ηθοποιός και μουσικός που γεννήθηκε στην πραγματικότητα στη Νότια Αφρική της εποχής του απαρτχάιντ, θα υποδυθεί τον Πολ Σάιμον στην επερχόμενη ταινία, The Road Home.

Ο Τζον Λέτζεντ εμφανίζεται στην ταινία ως ο μεγάλος καλλιτέχνης και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα Χάρι Μπελαφόντε. Τον Νοτιοαφρικανό Χιου Μασεκέλα, αείμνηστο θρύλο της τζαζ, του οποίου το τραγούδι "Grazing In The Grass" έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts το 1968 υποδύεται ο Θάμπο Ραμετσί. Ο Μασεκέλα μαζί με άλλους Νοτιοαφρικανούς μουσικούς συμμετείχε στην περιοδεία του Πολ Σάιμον για το Graceland.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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