Ιερουσαλήμ: Υπερορθόδοξοι επιτέθηκαν σε στρατιώτες του IDF και αστυνομικούς – Νέα ένταση για τη στράτευση των Χαρεντί

Προπηλακισμούς και αντικείμενα δέχτηκαν στρατιώτες των IDF (Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ) και στελέχη της Συνοριακής Αστυνομίας το βράδυ της Πέμπτης 30/7,στην Ιερουσαλήμ, όταν ομάδες υπερορθόδοξων Εβραίων (Χαρεντί) τους προπηλάκισαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε βίντεο και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"נאצים החוצה": עשרות חרדים קיצוניים תקפו לוחמי מג"ב בירושלים – והשליכו לעברם חפצים@eli_hirschmann



צילום: Doovidel pic.twitter.com/MO54bW7CEB July 30, 2026



«Ναζί, φύγετε από εδώ»



Σύμφωνα με την Jerusalem Post, στο πρώτο περιστατικό ομάδα αστυνομικών της Συνοριακής Φρουράς περπατούσε σε συνοικία της Ιερουσαλήμ όταν περικυκλώθηκε από δεκάδες υπερορθόδοξους, ανάμεσά τους ενήλικες αλλά και παιδιά. Οι συγκεντρωμένοι ακολουθούσαν τους αστυνομικούς φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ναζί, φύγετε από εδώ», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να απομακρυνθούν.

Σε δεύτερο βίντεο, πολίτες με τη χαρακτηριστική υπερορθόδοξη ενδυμασία εμφανίζονται να προπηλακίζουν στρατιώτες του IDF που δεν βρίσκονταν σε υπηρεσία. Οι στρατιώτες δέχθηκαν λεκτικές επιθέσεις και περικυκλώθηκαν από το πλήθος, προτού απομακρυνθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Συγκέντρωση υπέρ των συλληφθέντων διαδηλωτών

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο περιθώριο συγκέντρωσης που οργανώθηκε για να γιορταστεί η αποφυλάκιση 63 υπερορθόδοξων διαδηλωτών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί έπειτα από βίαια επεισόδια έξω από την κατοικία του αναπληρωτή προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, Νόαμ Σόλμπεργκ. Οι διαδηλωτές είχαν διαμαρτυρηθεί για τις αυστηρότερες διώξεις εναντίον όσων αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία.

Κλιμακώνεται η κρίση για τη στράτευση των Χαρεντί

Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των αρχών και των ακραίων υπερορθόδοξων ομάδων. Η ισραηλινή αστυνομία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις, αποκλεισμούς δρόμων και συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της υποχρεωτικής στράτευσης και για τους Χαρεντί.

Η αντιπαράθεση έχει ενταθεί ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την επέκταση της στρατολόγησης των υπερορθόδοξων, εξέλιξη που θεωρείται ιστορική αλλαγή σε ένα καθεστώς δεκαετιών, κατά το οποίο χιλιάδες σπουδαστές θρησκευτικών σχολών εξαιρούνταν από τη στρατιωτική υπηρεσία.

Το ζήτημα της στράτευσης των Χαρεντί αποτελεί μία από τις βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις στο Ισραήλ. Μετά το ξέσπασμα των πολέμων των τελευταίων ετών και τις αυξημένες ανάγκες του στρατού σε προσωπικό, η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη πιέζουν για την κατάργηση των μαζικών εξαιρέσεων από τη στρατιωτική θητεία. Οι ακραίες υπερορθόδοξες οργανώσεις αντιδρούν έντονα, διοργανώνοντας συχνά διαδηλώσεις, αποκλεισμούς δρόμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βίαιες επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και αστυνομικών.



Πηγή: skai.gr

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