Ένας υψηλόβαθμος στατηγός του ρωσικού στρατού, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά σήμερα το πρωί μέσα σε πολυκατοικία σε βορειοδυτική συνοικία της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή.

Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχθηκε Η κατάστασή του παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

«Ένα πρόσωπο, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «απόπειρα δολοφονίας» και «λαθρεμπόριο όπλων».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για υπόπτους.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters, ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) και συγκεκριμένα ο πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία επενέβη στρατιωτικά το 2015 εναντίον των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριέλαβε τον Αλεξέγιεφ στη λίστα των προσώπων που υπόκειται σε κυρώσεις αφότου η GRU κατηγορήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα το 2018 στο Σόλσμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με το Reuters, όταν ο Ρώσος αρχηγός της οργάνωσης μισθοφόρων Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επιχείρησε να διοργανώσει ανταρσία τον Ιούνιο του 2023, ο Αλεξέγιεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που στάλθηκαν για να διαπραγματευτούν μαζί του.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025

Σημειώνεται πως αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για τις επιθέσεις.

