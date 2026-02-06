Η εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν (δεν υπάρχει αμερικανική πρεσβεία στη χώρα από την ισλαμική επανάσταση) προέτρεψε την Παρασκευή τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα «τώρα», εάν είναι δυνατόν, και να έχουν ένα σχέδιο για την αναχώρησή τους που δεν βασίζεται στη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.



«Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλεισίματα δρόμων, διακοπές στις δημόσιες συγκοινωνίες και αποκλεισμοί στο διαδίκτυο βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Ιράν συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και εθνικού διαδικτύου. Οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν», ανέφερε η πρεσβεία σε προειδοποίηση ασφαλείας που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.



«Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν συνεχιζόμενες διακοπές στο διαδίκτυο, να σχεδιάζουν εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και, εάν είναι ασφαλές να το πράξουν, να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης από το Ιράν δια ξηράς προς την Αρμενία ή την Τουρκία», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία προειδοποίησε ότι οι πολίτες των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους στο Ιράν, όπως ανάκριση, σύλληψη ή κράτηση, συνιστώντας να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και να «κρατούν χαμηλό προφίλ».



Ανέφερε ότι εάν η αποχώρηση από το Ιράν είναι αδύνατη, οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να βρουν μια «ασφαλή τοποθεσία» εντός της κατοικίας τους ή άλλο ασφαλές καταφυγιο και να διατηρούν προμήθειες «φαγητού, νερού, φαρμάκων και άλλων βασικών ειδών».

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ώρες πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Ομάν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, μια διαφωνία γύρω από την ατζέντα -κυρίως οι διαφορές σχετικά με το ισχυρό πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης- υποδηλώνει ότι η πρόοδος θα επιτευχθεί με δυσκολία, ενώ η απειλή ενός ακόμη πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένει ορατή, αναφέρει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.