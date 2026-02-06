Απίστευτο περιστατικό κλοπής σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου σημειώθηκε γύρω στις 3.15 τα ξημερώματα στη συμβολή της Ανδρέου Λόντου με Μητροπόλεως.

Άγνωστοι χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με σφοδρότητα και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ διέφυγαν στη συνέχεια με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ελέγχοντας όλα τα στοιχεία αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής. Οι υλικές καταστροφές στο μαγαζί είναι τεράστιες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Το αδίστακτο αυτό χτύπημα επαναφέρει το ζήτημα της τραγικής έλλειψης επαρκούς αστυνόμευσης στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

