Μόσχα: Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν συνεχίζονται

Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τηλεφωνικά, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Λαβρόφ και Ρούμπιο συνομίλησαν τηλεφωνικά τη Δευτέρα, αφού οι Τραμπ και Πούτιν τους ανέθεσαν την προετοιμασία της συνόδου στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν συνεχίζονται.

Νωρίτερα το CNN μετέδωσε ότι οι ελπίδες του Τραμπ για μια γρήγορη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο εξανεμίζονται, αφού πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο ότι η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ των Ρούμπιο και Λαβρόφ, που ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, έχει αναβληθεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν ήταν σαφές γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν και μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το ενδεχόμενο τέλος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα».

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» που θα ακολουθήσουν μετά τη συνομιλία των προέδρων τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο τόνισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.