Η Γαλλία αυξάνει σε «υψηλό» το επίπεδο συναγερμού για τη γρίπη των πτηνών

Το επίπεδο συναγερμού για τη γρίπη των πτηνών σε «υψηλό» από «μέτριο» αύξησε την Τρίτη η Γαλλία, απαιτώντας από τις πτηνοτροφικές μονάδες σε όλη τη χώρα να κρατούν τα πτηνά τους σε εσωτερικούς χώρους καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει εποχιακή αναζωπύρωση της νόσου.

Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών είναι μια εποχική ασθένεια που μεταδίδεται από αποδημητικά πτηνά. Έχει οδηγήσει στη θανάτωση δεκάδων εκατομμυρίων πουλερικών παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας την πτηνοτροφική παραγωγή και εγείροντας φόβους για μετάδοσή της στον άνθρωπο.

«Το παρόν διάταγμα... εκδόθηκε μετά από ενδείξεις μόλυνσης μεταξύ αποδημητικών άγριων πτηνών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, και την επιβεβαίωση αρκετών κρουσμάτων σε πτηνοτροφικές μονάδες», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας της χώρας στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί δύο κρούσματα γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφικές μονάδες και τρία αυλές, ανέφερε το υπουργείο στο διάταγμά του. Το πρώτο κρούσμα είχε εντοπιστεί στα μέσα Οκτωβρίου σε φάρμα εκτροφής φασιανών και πέρδικας στη βόρεια Γαλλία.

Η αλλαγή στο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη.

Η αναβάθμιση σε κατάσταση κινδύνου στην εποχική αξιολόγηση τίθεται σε ισχύ νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη, δηλαδή τον Οκτώβριο αντί για τον Νοέμβριο το περασμένο έτος και τον Δεκέμβριο το 2023.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.