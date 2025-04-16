Η Ρωσία είναι «έτοιμη» να κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι της» για να βοηθήσει να βρεθεί διπλωματική λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, μερικές ημέρες ύστερα από νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να συμβάλει στη ρύθμιση της κατάστασης γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με πολιτικοδιπλωματικά μέσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στην οποία μετείχε το AFP.

«Θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας», απάντησε επίσης όταν ρωτήθηκε αν η Μόσχα θα μπορούσε να γίνει ένας από τους εγγυητές ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η δήλωση αυτή γίνεται καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αναμένεται στη Μόσχα «στα τέλη της εβδομάδας», σύμφωνα με την Τεχεράνη, για να θίξει το θέμα των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, πριν από έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα το Σάββατο στο Ομάν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, διεξήγαγαν το περασμένο Σάββατο συνομιλίες με τη μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν για το ακανθώδες ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, εκφράζουν για χρόνια υποψίες, ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές και υπερασπίζεται το δικαίωμα της χώρας να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας.

Η Ρωσία είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που είχε συναφθεί με την Τεχεράνη το 2015, από την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018 κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο και επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

Μετά την επιστροφή του τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία και απείλησε να βομβαρδίσει τη χώρα στην περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

