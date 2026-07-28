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Αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού drone στην επαρχία Άνμπαρ του Ιράκ

Αμερικανικό drone φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Άνμπαρ, δυτικά του Ιράκ, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν

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Drone

Ένα drone άγνωστης προέλευσης έπεσε κοντά στο οικιστικό συγκρότημα Haditha Dam, δυτικά της Άνμπαρ, της μεγαλύτερης επαρχίας του Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Al Jazeera.

Νωρίτερα, το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο (IRIB), επικαλούμενο ιρακινά μέσα ενημέρωσης, είχε αναφέρει  ότι Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Άνμπαρ, δυτικά του Ιράκ.

Το IRIB έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που απεικονίζουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να καίγεται μετά τη συντριβή του μέσα σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Άνμπαρ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Drone Ιράκ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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