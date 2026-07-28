Αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού drone στην επαρχία Άνμπαρ του Ιράκ

Ένα drone άγνωστης προέλευσης έπεσε κοντά στο οικιστικό συγκρότημα Haditha Dam, δυτικά της Άνμπαρ, της μεγαλύτερης επαρχίας του Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Al Jazeera.

Νωρίτερα, το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο (IRIB), επικαλούμενο ιρακινά μέσα ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Άνμπαρ, δυτικά του Ιράκ.

Το IRIB έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που απεικονίζουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να καίγεται μετά τη συντριβή του μέσα σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Άνμπαρ.

Iraqi media released footage of a US drone that crashed in Anbar Province.



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Πηγή: skai.gr

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