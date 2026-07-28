Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ και ο γιος της Μπάρον είναι οι τελευταίοι στόχοι της νοσηρής αντιαμερικανικής προπαγάνδας του Ιράν.

Ένα νέο βίντεο, το οποίο αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του ισλαμικού καθεστώτος να δολοφονήσουν τη σύζυγο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ», το βίντεο δείχνει εικόνες της πρώτης κυρίας σε αυτοκινητοπομπή σε διάφορα σημεία στη Νέα Υόρκη, κατονομάζοντας μάλιστα και μερικά από τα καταστήματα σχεδιαστών από τα οποία ψωνίζει.

Οι έξοδοι της Μελάνια για ψώνια θα μπορούσαν να αποτελέσουν «κατάλληλους στόχους για επιχειρήσεις των μαχητών της παγκόσμιας ελευθερίας». Το βίντεο προτείνει επίσης τη χρήση νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων που ενδεχομένως θα αγόραζε.

Στο τέλος του βίντεο, ο 20χρονος Μπάρον Τραμπ δέχεται επίσης απειλές: «Αυτή είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας.»

Η οικογένεια του προέδρου Τραμπ έχει επανειλημμένα δεχθεί απειλές από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, εμφανίστηκαν πινακίδες σε όλη την Τεχεράνη που απαιτούσαν τον θάνατο του Προέδρου Τραμπ και των συγγενών του, συμπεριλαμβανομένης της Μελάνια και όλων των παιδιών τους: Ντον Τζούνιορ, Ιβάνκα, Έρικ, Τίφανι και Μπάρον.

«Αίμα αντί αίματος», έγραφε.

Η Μελάνια Τραμπ, η οποία έχει μόνιμη υπηρεσία μυστικής ασφαλείας (σε όλες τις κατοικίες Τραμπ - στον Λευκό Οίκο, στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο γκολφ κλαμπ Μπέντμινστερ και στο κτήμα Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα) δεν είχε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, δεν παραβρέθηκε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την Παρασκευή το βράδυ. Μια πηγή από το κοντινό της περιβάλλον είπε στην εφημερίδα New York Post ότι είχε «κάποιο πρόβλημα με το πρόγραμμα».

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης αντιμετωπίσει απειλές από το Ιράν και αναγνώρισε ότι είναι ο νούμερο ένα στόχος του, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του και στελέχη του καθεστώτος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ αναγκάστηκε να αλλάξει το καινούργιο του Air Force One στην Αεροπορική Βάση των ΗΠΑ, RAF Mildenhall στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας και να πάρει το παλαιότερο μοντέλο από την Τουρκία, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λόγω των ιρανικών απειλών.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «άφησε οδηγίες» σε περίπτωση που το Ιράν πετύχαινε στα σχέδιά του να τον δολοφονήσει και ότι θα υπάρξουν αντίποινα άνευ προηγουμένου.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες: αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», είχε αναφέρει ο Τραμπ στη New York Post.

Πηγή: skai.gr

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