Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στην Ουάσινγκτον ενόψει της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα παραστεί σε επιμνημόσυνη δέηση για τον εκλιπόντα φιλοϊσραηλινό Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Νετανιάχου θα διανυκτερεύσει στο Blair House, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση με τα πόδια από την μπροστινή πύλη του Λευκού Οίκου.

Από πολύ νωρίς, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για να εκφράσουν την οργή τους προς τον Νετανιάχου για όσα συνέβησαν στη Γάζα, καθώς και για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

H συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, η οποία δεν αναμένεται να είναι δημόσια, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ, η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μάλιστα ο Τραμπ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τον Ισραηλινό ηγέτη, δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου δεν βλέπει τη συνολική εικόνα.

Φυσικά, στην ατζέντα, υπάρχει και τον θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά, τις τελευταίες ώρες, και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν σε όποιον θέλουν. «Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

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