Ιράν: Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να επιβάλουν θαλάσσιο αποκλεισμό, αποτελεί κλιμάκωση

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανέφερε ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να εφαρμόσουν έναν «παράνομο» θαλάσσιο αποκλεισμό ως κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης.

Το αρχηγείο της Δύναμης Κουντς, η επίλεκτη μονάδα εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, η οποία αποτελεί κλάδο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πρόσθεσε ότι «δεν θα αφήσει καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές», αναπάντητη και θα λάβει μέτρα εναντίον τους», όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ με επιφύλαξη και σαφή ίχνη δυσπιστίας. Η Τεχεράνη στέλνει ουσιαστικά ένα αμφίπλευρο μήνυμα, που ταλαντεύεται μεταξύ πολέμου και διπλωματίας.

Από τη μία πλευρά, ο στρατός του Ιράν έχει σηματοδοτήσει την ετοιμότητά του για αντιπαράθεση, προειδοποιώντας ότι τυχόν μελλοντικές αμερικανικές επιθέσεις θα αντιμετωπιστούν με ακόμη πιο συντριπτικά αντίποινα.

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες - ακόμη και καθώς η διαμεσολαβούμενη επικοινωνία συνεχίζεται στο παρασκήνιο, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ και άλλων παραγόντων.

Οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η δυσπιστία εξακολουθεί να επικρατεί σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

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