Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Παναιτωλίου Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν μετά τα μεσάνυχτα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος πλέον 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Κεντρική φωτογραφία: Agriniopress.gr

Πηγή: skai.gr

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