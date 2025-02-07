Μόσχα: Ενδεχόμενο μπλόκο στις εξαγωγές βενζίνης για 1 μήνα

Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης για διάστημα ενός μηνός ώστε να σταθεροποιήσει τις τιμές χονδρικής ενόψει και της συγκομιδής σιτηρών, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας Βιτάλι Καρολιόφ.

Ωστόσο, η απαγόρευση των εξαγωγών είναι μια από τις πολλές πιθανές λύσεις για τη σταθεροποίηση των τιμών, τις οποίες η αντιμονοπωλιακή υπηρεσία είναι έτοιμη να προτείνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

