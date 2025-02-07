Σολτς κατά Τραμπ για Γάζα και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Παρά την προεκλογική περίοδο και τα εσωτερικά ζητήματα, ο καγκελάριος Σολτς τοποθετήθηκε από το Λούντβιχσμπουργκ για τα σχέδια Τραμπ για τη Γάζα και την επιβολή κυρώσεων στο ΔΠΠ.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

«Δεν πρέπει να μεταφέρουμε τον πληθυσμό της Γάζας στην Αίγυπτο» ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος από την πόλη του Λούντβιχμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου πραγματοποίησε την Παρασκευή προεκλογική περιοδεία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και να διασφαλιστεί η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ ενός μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης και του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας Στέφεν Χέμπεστραϊτ είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι η «η γερμανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για τη λύση δύο κρατών», τονίζοντας ότι η «ασφάλεια και το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ είναι αδιαπραγμάτευτα», όμως ταυτόχρονα και οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται προοπτική μέσω ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Οι κυρώσεις κατά του ΔΠΠ είναι λάθος»

Ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε σφοδρά και τις επαπειλούμενες κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου «δια χειρός» Τραμπ, για το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου. «Δεν βρίσκω σωστό να επιβληθούν κυρώσεις στο ΔΠΠ».

Όπως δήλωσε, μπορεί ο θυμός να είναι κατανοητός και υπαρκτός όμως «οι κυρώσεις είναι το λάθος μέσο» απέναντι σε έναν διεθνή θεσμό ο οποίος μεριμνά «οι δικτάτορες αυτού του πλανήτη να μην μπορούν να διώκουν έτσι απλά ανθρώπους και να ξεκινούν πολέμους».

Και η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών από τους Πρασίνους Αναλένα Μπέρμποκ σε δηλώσεις της υπογράμμισε τη σημασία του διεθνούς δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του διεθνούς ποινικού δικαίου». Χάρη στο ΔΠΠ, όπως είπε η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών, ήρθαν στο φως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία δεν μπορούν να περάσουν χωρίς συνέπειες. Η ίδια αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Ρωσίας και την υπόθεση της απαγωγής παιδιών από την Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Αναλένα Μπέρμποκ είχε χαρακτηρίσει και τα σχέδια Τραμπ για τη Γάζα «μη αποδεκτά» και «αντίθετα στο διεθνές δίκαιο».

