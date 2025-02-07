Ζελένσκι: Mάχες με βορειοκορεατικά στρατεύματα στo Κουρσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα έχουν εμπλακεί ξανά σε μάχες στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τμήμα της οποίας παραμένει υπό τον έλεγχο ουκρανικών δυνάμεων μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους τον περασμένο Αύγουστο. Πριν από λίγες ημέρες, το Κίεβο εκτίμησε πως οι δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ είχαν αποσυρθεί από τα πεδία των μαχών εξαιτίας των μεγάλων απωλειών που είχαν υποστεί.

«Υπήρξαν νέες επιθέσεις σε περιοχές του Κουρσκ, στις οποίες ενεπλάκησαν ρωσικές δυνάμεις και βορειοκορεάτες στρατιώτες», ανέφερε ο Ζελένσκι στην καθιερωμένη βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντήσει τον Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό να συναντηθεί με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα. «Θα βρεθούμε μάλλον την επόμενη εβδομάδα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σύντομη συνομιλία με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Ερωτηθείς εάν η συνάντηση θα γίνει στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ απάντησε πως «δεν πρόκειται να πάω εγώ εκεί» (σ.σ. δηλαδή στο Κίεβο).

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε εξάλλου ότι σκοπεύει να μιλήσει επίσης με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με απώτερο σκοπό να εξευρεθεί διπλωματική λύση για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Προεκλογικά, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί πως σε περίπτωση που κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές θα σταματούσε τον πόλεμο στην Ουκρανία σε διάστημα 24 ωρών, χωρίς ποτέ να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το σχέδιό του.

Την Τρίτη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους ηγέτες. Ωστόσο, το Κρεμλίνο εκτίμησε πως η συγκεκριμένη αναφορά του Ζελένσκι ήταν «κενή νοήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

