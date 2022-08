Σικάγο: Έφηβοι έφτιαξαν μωσαϊκό από συσκευασίες δημητριακών και κατέρριψαν ρεκόρ Γκίνες, για να συγκεντρώσουν χρήματα για την Ουκρανία

Έφηβοι στο Σικάγο, εφοδιασμένοι με κουτιά από δημητριακά πρωινού δημιούργησαν χθες ένα γιγαντιαίο μωσαϊκό, το οποίο κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, και στη διαδικασία της κατασκευής του συγκέντρωσαν χρήματα ως βοήθεια για την Ουκρανία.

Χρησιμοποιώντας περίπου 5.000 συσκευασίες δημητριακών που είχε δωρίσει η Kellogg's, μέλη της ομάδας "Παιδιά από το Σικάγο Ενωμένα για την Ουκρανία", δημιούργησαν ένα γιγαντιαίο μωσαϊκό από δημητριακά στο πάτωμα του Wintrust Financial Corporation's Grand Banking Hall στο κέντρο του Σικάγο.

Χρησιμοποίησαν κίτρινες συσκευασίες Corn Pops και μπλε Rice Krispies για να αναπαραστήσουν την ουκρανική σημαία.

