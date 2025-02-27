Ισραήλ: «Πλήρης αποτυχία» του στρατού, συμπεραίνει έρευνα για την 7η Οκτωβρίου

Για «πλήρη αποτυχία» του στρατού να αποτρέψει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 μιλά εσωτερική έρευνα του ισραηλινού στρατού, τόνισε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, με αφορμή τη δημοσίευση σήμερα των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας.

«Η 7η Οκτωβρίου (2023) ήταν μια πλήρης αποτυχία, ο ισραηλινός στρατός δεν εκπλήρωσε την αποστολή του να προστατεύσει Ισραηλινούς αμάχους», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Πάρα πολλοί άμαχοι πέθαναν εκείνη την ημέρα και πολλοί αναρωτιούνται μέσα τους ή φωναχτά πού ήταν ο ισραηλινός στρατός», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν μπορούσε να «φανταστεί ένα σενάριο» όπως αυτό της 7ης Οκτωβρίου, τόνισε ο αξιωματούχος, λέγοντας πως ο στρατός δεν ήξερε πώς να αποτρέψει την επίθεση εκείνη την ημέρα.

«Δεν είχαμε καν φανταστεί ένα τέτοιο σενάριο», είπε ο στρατιωτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι Παλαιστίνιοι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς αιφνιδίασαν το Ισραήλ, όχι μόνο λόγω της κλίμακας και της έκτασης της επίθεσης, αλλά και λόγω της «βαρβαρότητάς» της.

Ο ισραηλινός στρατός απέτυχε λόγω «υπερβολικής αυτοπεποίθησης» καθώς και λόγω της λάθος εικόνας που είχε για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου 2023, συνέχισε ο ίδιος. 'Οπως είπε, ο στρατός δεν είχε «καλή γνώση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του εχθρού» και είχε «υπερβολική αυτοπεποίθηση».

Η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εκείνης της μέρας συνέβη κατά τρία διαδοχικά κύματα τονίζεται στην έρευνα, στην οποία υπογραμμίζεται πως περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι πέρασαν στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα.

«Το πρώτο κύμα (...) περιλάμβανε περισσότερους από 1.000 τρομοκράτες της Νούκμπα (σ.σ. επίλεκτη μονάδα της Χαμάς) που διείσδυσαν υπό την κάλυψη σφοδρών πυρών», τονίζει μια περίληψη της έρευνας του στρατού. Ένα δεύτερο κύμα περιελάμβανε 2.000 μαχητές, συνεχίζει η έρευνα, και ένα τρίτο κύμα έγινε με την άφιξη εκατοντάδων ακόμη, καθώς και πολλών χιλιάδων αμάχων. «Συνολικά, περίπου 5.000 τρομοκράτες διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια της επίθεσης», ανέφερε η εσωτερική έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.