Πάπας Φραγκίσκος: Συνεχίζει να βελτιώνεται η υγεία του

Σύμφωνα με την αίθουσα Τύπου του Βατικανού, η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου συνεχίζει να βελτιώνεται.

Κατά τη σημερινή ημέρα υποβλήθηκε σε οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής με μάσκα.

"Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της όλης κατάστασης, θα χρειαστούν κι άλλες ημέρες σταθεροποίησης της κατάστασης του ποντίφικα, για να μπορέσει να γίνει πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της υγείας του", προστίθεται.

Σήμερα το πρωί ο Φραγκίσκος υποβλήθηκε σε φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού συστήματος ενώ το απόγευμα προσευχήθηκε στο παρεκκλήσι του διαμερίσματος όπου διαμένει, στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης. Κοινώνησε και ασχολήθηκε με υποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση της Καθολικής Εκκλησίας.

