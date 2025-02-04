Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Μολδαβία συμφώνησαν σε μια διετή συνολική στρατηγική για την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η συμφωνία έχει διπλό στόχο: να αποσυνδέσει τη Μολδαβία από την αβεβαιότητα που συνοδεύει τον ρωσικό εφοδιασμό σε ενέργεια και να την ενσωματώσει πλήρως στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η συνολική στήριξη για τη Μολδαβία θα ανέλθει σε 250 εκατ. ευρώ για το 2025, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα παρασχεθούν από την ΕΕ έως τα μέσα Απριλίου. Εκτός από αυτή τη συνολική υποστήριξη, και ως μέρος της ίδιας στρατηγικής, διατίθεται ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ για τους ανθρώπους στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, υπό προϋποθέσεις.

Επιπλέον, μέσω της κινητοποίησης διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για βιώσιμες επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης από τις τοπικές δημόσιες αρχές, τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, διατίθεται επίσης χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για τους περισσότερους από 350.000 ανθρώπους στην περιοχή της Υπερδνειστερίας που έχουν μείνει στο κρύο τον Ιανουάριο μετά τη διακοπή της παροχής ενέργειας από την Gazprom.

Η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου, Gazprom, δεν τήρησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, σταματώντας τις προμήθειες φυσικού αερίου στην περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας. Ως αποτέλεσμα, έχει ξεσπάσει μια σοβαρή ενεργειακή κρίση με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους κατοίκους της Μολδαβίας και καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, επισημαίνει η Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

