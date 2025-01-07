Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις αρχές της Υπερδνειστερίας, της αποσχιθείσας περιοχής της Μολδαβίας «να σταματήσουν να κωλυσιεργούν και να δεχτούν τις προσφορές για εναλλακτικό ενεργειακό εφοδιασμό», καθώς οι πολιτικές εντάσεις αυξάνονται μετά την απόφαση της Ρωσίας να διακόψει τη ροή φυσικού αερίου στην περιοχή.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Υπερδνειστερία είναι χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό μετά τον τερματισμό των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την περιοχή από τη ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Gazprom την 1η Ιανουαρίου, όταν έληξε η μακροπρόθεσμη συμφωνία για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω της γειτονικής Ουκρανίας.

«Η κυβέρνηση της Μολδαβίας έχει ήδη προσφέρει ενεργειακή αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια στην Υπερδνειστερία, η οποία δεν έγινε δεκτή μέχρι στιγμής», δήλωσε η Ανίτα Χίπερ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για τις εξωτερικές υποθέσεις.

Ο Χίπερ απαντούσε σε ερώτηση του Politico, το οποίο δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα αλληλογραφία που διέρρευσε, αποκαλύπτοντας ότι η φιλοκρεμλινική ηγεσία του μη αναγνωρισμένου κράτους, που εδρεύει στην πόλη Τιράσπολ, αρνήθηκε τις προσφορές της Μολδαβίας για παροχή φυσικού αερίου από την ευρωπαϊκή αγορά και απέρριπτε προσφορές ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ενθαρρύνουμε την Τιράσπολ να συνεργαστεί με το Κισινάου για την αντιμετώπιση της κατάστασης προς το συμφέρον του τοπικού πληθυσμού», τόνισε η Χίπερ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επινοεί την αντιπαράθεση. «Πρόκειται για μια κρίση ασφαλείας που η Ρωσία, μέσω της οπλοποίησης της ενέργειας, προσπαθεί να προκαλέσει στην περιοχή», είπε. «Σταμάτησαν την παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή που ελέγχουν, μεταξύ άλλων μέσω του γεγονότος ότι έχουν εγκαταστήσει παράνομα στρατιωτικά στρατεύματα εκεί και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να βοηθήσει την περιοχή», σημείωσε ο Ρετσεάν.

Η Υπερδνειστερία παραμένει de facto αυτόνομη μετά τον πόλεμο μεταξύ της αποσχισθείσας περιοχής και της Μολδαβίας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1990, και φιλοξενεί περισσότερα από χίλια ρωσικά στρατεύματα.

Μετά τη λήξη της συμφωνίας που επέτρεπε τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας την 1η Ιανουαρίου, η κυβέρνηση της Μολδαβίας λέει ότι η Μόσχα αρνήθηκε να εξάγει φυσικό αέριο στην Υπερδνειστερία μέσω των διαθέσιμων εναλλακτικών οδών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αναζωπυρώσει τις εντάσεις ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν το 2025.

Σύμφωνα με τον Ρετσεάν, η κρίση θα μπορούσε τελικά να επιφέρει το τέλος της αυτοανακηρυχθείσας ανεξαρτησίας της Υπερδνειστερίας.

«Στόχος μας είναι η επανένταξη της χώρας. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το γεγονός ότι η Ρωσία έπρεπε να αποσύρει τα στρατεύματά της, ώστε να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε σωστά. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ειρηνική λύση σε αυτή τη σύγκρουση», είπε.

Ο Ανατόλι Ντιρούν, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών της Τιράσπολης, δήλωσε ότι οι αρχές της Υπερδνειστερίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι παίζουν με το χρόνο και ελπίζουν ότι η Μόσχα θα βρει μια λύση.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί ίσως σε μία εβδομάδα, ίσως σε δύο εβδομάδες, και με αυτόν τον τρόπο οι αρχές προτιμούν να περιμένουν μερικές εβδομάδες για το πότε η Ρωσία θα παρέμβει και θα λύσει αυτό το ζήτημα», σημείωσε.

Η Άννα Κάισα Ιτκονέν, εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας και στέγασης, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες έχουν συστήσει μια ομάδα εργασίας με τη Μολδαβία και παρακολουθούν την «πολύ σοβαρή κατάσταση» στην περιοχή. «Συνεχίζουμε να έχουμε τακτικές ανταλλαγές με τις αρχές της Μολδαβίας για να μετριάσουμε τις όποιες συνέπειες από τον τερματισμό των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στη χώρα», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.