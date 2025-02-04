Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι έφθασε σήμερα στο Κίεβο όπου επιθεώρησε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας μπορούν να δημιουργήσουν τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος από τη διακοπή της παροχής.

«Βρίσκομαι στον υποσταθμό Κίιφσκα που συνιστά ένα σημαντικό τμήμα του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ουσιαστικό για την πυρηνική ασφάλεια» έγραψε ο Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ. «Ένα πυρηνικό ατύχημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας απευθείας επίθεσης στον σταθμό, αλλά να προκληθεί επίσης και από τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο Γκρόσι ανάρτησε φωτογραφίες του που τον δείχνουν να επισκέπτεται τον υποσταθμό μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο που του δείχνει τα μέσα αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων.

Η Μόσχα, κατά τη διάρκεια της τριετούς εισβολής της, έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων υποσταθμών, αν και έχει αποφύγει απευθείας πλήγματα στους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας.

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι θα επισκεφθεί τη Ρωσία αργότερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία και στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό σε σύντομο διάστημα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είναι σημαντικό να διατηρώ, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μου, συνεχώς διαύλους επικοινωνίας», δήλωσε ο Γκρόσι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΙΑΕΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Γκρόσι θα επισκέπτονταν το Κίεβο για συναντήσεις υψηλού επιπέδου για τη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Σεπτέμβριο, η Ουκρανία και ο ΙΑΕΑ συμφώνησαν ότι εμπειρογνώμονες του διεθνούς οργανισμού θα παρακολουθούν την κατάσταση στους σημαντικούς υποσταθμούς της Ουκρανίας όπως και των πυρηνικών σταθμών.

Περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ουκρανία παράγεται από τρεις πυρηνικούς σταθμούς. Οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε υποσταθμούς απειλούν την σταθερή λειτουργία των πυρηνικών σταθμών σύμφωνα με το γραφείο των επιθεωρητών πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Ο υποσταθμός Κιίφκσκα επιτρέπει τη μεταφορά της πλεονάζουσας δυναμικότητας από τη δυτική Ουκρανία στις κεντρικές περιοχές χάρη στη γραμμή μεταφοράς Ρίβνε-Κιέβου, η οποία εκτείνεται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων, βοηθώντας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή.

«Ένα όλο και πιο εύθραυστο δίκτυο ηλεκτροδότησης αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για όλους τους πυρηνικούς σταθμούς», δήλωσε ο Γκρόσι στο X, αναφερόμενος στους πυρηνικούς σταθμούς.

Πηγή: skai.gr

