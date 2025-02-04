Ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης, Χαμάς.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου μετά από 15 μήνες πολέμου και περιελάμβανε διακοπή των συγκρούσεων, απελευθέρωση ορισμένων από τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς και απελευθέρωση ορισμένων Παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας έχει ως στόχο να επικεντρωθεί στις συμφωνίες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

«Οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση έχουν ξεκινήσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπντέλ-Λατίφ Αλ-Κανούα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να στείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στην πρωτεύουσα του Κατάρ, στην Ντόχα για να συζητήσει τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο Νετανιάχου πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Τρίτη, με επίκεντρο πιθανότατα την κατάπαυση του πυρός καθώς και την πιθανή εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.