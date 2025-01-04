Μια «εφεύρεση» της Χαμάς αναζωογονεί τις συνομιλίες

Ύστερα από διακοπή δέκα ημερών, ανανεώνονται οι επαφές για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Ήδη από χθες το απόγευμα μετέβη στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπεία, που αποτελείται από ανώτατους αξιωματούχους της Μοσάντ, της ισραηλινής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας και του στρατού.



Αιτία και αφορμή αυτής της σημαντικής εξέλιξης στάθηκε μία νέα – «εφευρετική», όπως αποκαλείται από τα ισραηλινά ΜΜΕ – πρόταση της Χαμάς, που φέρεται να «αίρει αδιέξοδα». Μάλιστα, η συγκεκριμένη «εφευρετική» πρόταση της παλαιστινιακής οργάνωσης, έχει κινητοποιήσει τα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων από το απόγευμα της περασμένη Πέμπτης (2/1).



Ωστόσο, το ακριβές της περιεχόμενο παραμένει άγνωστο. Όπως έγινε γνωστό από τα κρατικά μέσα στο Ισραήλ, που επικαλούνται καλά πληροφορημένες στρατιωτικές πηγές, η απόφαση να μην δημοσιοποιηθεί τι ακριβώς προτείνει αυτή τη φορά η Χαμάς, οφείλεται «στους ισχύοντες κανονισμούς λογοκρισίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη του πολέμου», αλλά και στο να μην εξάπτεται το αίσθημα αισιοδοξίας των συγγενών των ομήρων, οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν, διαπίστωσαν επανειλημμένα ότι αποδεικνύονταν φρούδες οι πολλές ελπίδες, που κατά καιρούς καλλιεργούνταν από αποσπασματικές διαρροές λεπτομερειών της διαπραγματευτικής διαδικασίας.



Άρον άρον για τη Ντόχα



Πάντως, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι η αποστολή της ισραηλινής αντιπροσωπείας αποφασίστηκε χθες το μεσημέρι (3/1) με «διαδικασία-εξπρές». Κατά τη σύντομη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, με τον Υπουργό Άμυνας, Ισράελ Κατς, και τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, αποφασίστηκε «ποια συγκεκριμένα ζητήματα θα έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί στο Κατάρ η ισραηλινή αποστολή».



Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, αυτή τη φορά ο Νετανιάχου ουσιαστικά παρέκαμψε άλλους υπουργούς – μεταξύ των οποίων και τον «ακραίο» Μπετσαλέλ Σμότριτς, δεύτερο τη τάξει αξιωματούχο με βαθμό υπουργού στο Υπουργείο Άμυνας - οι οποίοι θεσμικά συμμετέχουν στο περιορισμένης σύνθεσης υπουργικό συμβούλιο, αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας («ισραηλινό ΚΥΣΕΑ»).



Πιέζει ο Ντόναλντ Τραμπ





Σύμφωνα με την εκτίμηση που επικρατεί γενικότερα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό, η επανεκκίνηση των διαπραγματευτικών επαφών οφείλεται κυρίως στις πιέσεις που ασκεί το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκεί να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Τραμπ επανέλαβε σε δημόσιες δηλώσεις του ότι «το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, το ζήτημα των ομήρων θα πρέπει να έχει επιλυθεί».



Η προσωπική πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον αμερικανοϊσραηλινό Ρούμπι Χεν - ο οποίος αναμένει να παραλάβει τη σορό του γιου του, Ιτάι Χεν, που βρίσκεται ακόμα στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα – καταδεικνύει πόσο ψηλά βρίσκεται στην ατζέντα του νέου Προέδρου των ΗΠΑ το ζήτημα της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων, που συνδέεται άρρηκτα με την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, όσο γίνεται πιο γρήγορα.

