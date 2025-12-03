Η οικογένεια ενός Κολομβιανού ψαρά που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ, η οποία είχε στόχο φερόμενους ως εμπόρους ναρκωτικών στην Καραϊβική, υπέβαλε μήνυση κατά των ΗΠΑ στη Διαμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΔΕΑΔ) με έδρα την Ουάσινγκτον, έγινε σήμερα γνωστό.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Αλεχάντρο Καράνζα έφυγε για ψάρεμα στην ανοιχτή θάλασσα από τη βόρεια πόλη Σάντα Μάρτα και βρέθηκε νεκρός λίγες μέρες αργότερα, δήλωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Οκτώβριο.

«Γνωρίζουμε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, είναι υπεύθυνος για την εντολή βομβαρδισμού σκαφών όπως αυτό του Αλεχάντρο Καράνζα Μεντίνα και τη δολοφονία όλων των επιβαινόντων», υπογραμμίζεται στη μήνυση, αντίγραφο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τις ενέργειες του υπουργού», τονίζεται.

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η οποία στοχεύει ιδιαίτερα τη Βενεζουέλα, της οποίας τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορεί ότι ηγείται των καρτέλ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 20 πλοίων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα, χωρίς να παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτά τα πλοία εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.

Ο Νταν Κόβαλικ, δικηγόρος του Κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέτρο στις ΗΠΑ, είναι επίσης δικηγόρος της οικογένειας Καράνζα και υπέβαλε προσωπικά τη μήνυση στην ΔΕΑΔ.

Σε συνέντευξή της στο AFP τον Οκτώβριο, η χήρα του, η Κατερίνα Ερνάντες, δήλωσε ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τεσσάρων παιδιών τους, ήταν ένας «καλός νέος».

«Δεν είχε καμία σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών και η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν το ψάρεμα», είπε.

Ο πρόεδρος Πέτρο έχει υποσχεθεί την υποστήριξή του στην οικογένεια και αποκαλεί τις επιθέσεις «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Αλλά ο Πιτ Χέγκσεθ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα χθες Τρίτη, υπερασπιζόμενος τις επιθέσεις της Ουάσινγκτον εναντίον αυτών των σκαφών που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, δηλώνοντας ότι «μόλις ξεκινούν».

Νωρίτερα χθες Τρίτη, η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Ουίλσον δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «νόμιμες βάσει τόσο του αμερικανικού όσο και του διεθνούς δικαίου», προσθέτοντας ότι όλες οι ενέργειες ήταν «σύμφωνες με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες. Όχι όμως ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ που βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.