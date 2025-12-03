Οι υπουργοί Άμυνας της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας αναμένεται να συναντηθούν στις 11 Δεκεμβρίου για να συζητήσουν το FCAS, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το μαχητικό αεροσκάφος νέας γενιάς, ανέφεραν πηγές του Reuters.

Το πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ (117 δισ. δολαρίων), το οποίο προτάθηκε πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, έχει βαλτώσει λόγω διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών σχετικά με την κατανομή εργασιών και την τεχνολογία υψηλής αξίας.

Το μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να δημιουργηθεί το μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς (Next Generation Fighter – NGF), μαζί με ένα ολοκληρωμένο «σύστημα συστημάτων» που θα περιλαμβάνει:

το νέο μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς,

μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεργασίας (remote carriers),

προηγμένα συστήματα αισθητήρων και επικοινωνιών,

ένα κοινό “combat cloud” για ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Το FCAS στοχεύει να αντικαταστήσει μελλοντικά το Rafale της Γαλλίας και το Eurofighter της Γερμανίας και της Ισπανίας, με έναρξη επιχειρησιακής χρήσης γύρω στο 2040.

Πηγή: skai.gr

