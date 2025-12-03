Αμετακίνητος ο Πούτιν: Τι αποκαλύπτουν οι επαφές με ΗΠΑ για τις προθέσεις του

Τι μας δείχνουν οι τελευταίες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία σχετικά με τη διάθεση και τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν; Κατ' αρχάς, σύμφωνα με το BBC, ότι δεν είναι έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία. Τουλάχιστον, όχι αυτή τη στιγμή.

Και σίγουρα όχι τη συμφωνία (ή τις συμφωνίες) που βρίσκονται στο τραπέζι. «Δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβαστική λύση», σχολίασε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ μετά τις πεντάωρες συνομιλίες στη Μόσχα, στις οποίες συμμετείχαν ο Πούτιν, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ.

Η απουσία συμβιβασμού δεν αποτελεί πραγματική έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη τις αδιάλλακτες δηλώσεις του Ρώσου ηγέτη τις τελευταίες ημέρες.

Σε διάφορες δηλώσεις του έχει καταδικάσει την ουκρανική ηγεσία ως «διεφθαρμένη χούντα», έχει κατηγορήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες και έχει επιμείνει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο.

Σε δύο πρόσφατα περιστατικά, η ρωσική τηλεόραση έδειξε τον Πούτιν με στρατιωτική στολή, να μελετά χάρτες της πρώτης γραμμής και να μιλά για στρατιωτικές επιτυχίες, πολλές από τις οποίες έχουν διαψευστεί από την Ουκρανία και διεθνείς αναλυτές.

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, παρά τις βαριές απώλειες που έχει υποστεί η Ρωσία και τη ζημιά που έχει υποστεί η ρωσική οικονομία, ο Πούτιν φαίνεται πεπεισμένος ότι κερδίζει αυτόν τον πόλεμο και ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σταματήσει.

Τουλάχιστον, αυτό είναι που θα ήθελε να πιστέψει η Δύση: Ότι τίποτα δεν μπορεί πλέον να τον εμποδίσει να πετύχει τους στόχους του.

Από πολλές απόψεις, ο Πούτιν θυμίζει ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα, χωρίς τιμόνι και χωρίς όπισθεν, ένα όχημα που τρέχει με πλήρη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δεν υπάρχει ακόμα κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν θα σταματήσει ή θα κάνει στροφή.

Σίγουρα θέλει οι αντίπαλοί του να πιστεύουν ότι τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τον αναγκάσει να αλλάξει κατεύθυνση: Ούτε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ούτε η κυβέρνηση Τραμπ, ούτε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αλλά τα αυτοκίνητα χρειάζονται καύσιμα. Και, για να πολεμήσουν, οι χώρες χρειάζονται σταθερή ροή χρημάτων.

Προς το παρόν, παρά τις διεθνείς κυρώσεις, η ρωσική κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» - όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τον πόλεμό του της κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται: Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώνονται, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνεται.

Ακόμη και ο Πούτιν παραδέχεται ότι υπάρχουν προβλήματα, αναφερόμενος σε «ανισορροπίες» στην οικονομία. «Σε αρκετούς τομείς, η παραγωγική απόδοση όχι μόνο δεν αυξήθηκε φέτος, αλλά στην πραγματικότητα μειώθηκε», δήλωσε ο Πούτιν αυτή την εβδομάδα. «Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτές τις τάσεις; Όχι».

Σε ποιο σημείο όμως, αν γίνει ποτέ, θα αρχίσουν οι οικονομικές ανησυχίες να επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου στο πεδίο της μάχης;

Πηγή: skai.gr

