Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του, (γύρω στις 02:00 ώρα Ελλάδας), ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία» («Project Freedom») που αφορά τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη «σημαντική στρατιωτική επιτυχία» που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά του Ιράν, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία με εκπροσώπους της Τεχεράνης.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του «Project Freedom» αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί τελική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, την τεράστια στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν και, επιπλέον, το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν, έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, η «Επιχείρηση Ελευθερία» (Η Κίνηση Πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ) θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο χθες, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η πολεμική επιχείρηση «Επική Οργή» που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο κατά του Ιράν έχει τελειώσει, υποδεικνύοντας ότι προτεραιότητα της Ουάσινγκτον πλέον είναι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

«Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία», είπε, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του στενού.

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες κατά του Ιράν έχουν «τερματιστεί», καθώς συμπληρώθηκε το όριο των 60 ημερών που δεν απαιτεί επίσημη έγκριση από τους νομοθέτες.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των βομβαρδισμών εάν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού βαθμού, θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων.

«Δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και όλη η ομάδα είναι πλήρως ενήμεροι για τη σημασία αυτού του ζητήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», κατέληξε.

Σχέδιο Απόφασης για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

«Κατ' εντολή του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μπαχρέιν και τους εταίρους μας στον Κόλπο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, συνέταξαν σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

Το σχέδιο Απόφασης απαιτεί από το Ιράν να παύσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλασσίων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία επί αυτού του σχεδίου Απόφασης τις προσεχείς ημέρες και στην υποστήριξη από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και από μια ευρεία βάση συνυποστηρικτών» αναφέρει η ανακοίνωση. Το σχέδιο Απόφασης, το οποίο παρέχει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα πλοία τους με βάση το διεθνές δίκαιο, ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα «να υποβάλει Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του ψηφίσματος εντός 30 ημερών».

Επίσης «αποφασίζει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα συνδράμει ή θα βοηθά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στο κλείσιμο των Στενών ή στην επιβολή διοδίων που σχετίζονται με τα Στενά».

