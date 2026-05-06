Το Ιράν χαιρέτισε το πρωί της Τετάρτης την «αποτυχία των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο «Σχέδιο Ελευθερίας»» σε μια δήλωση στο INSA, ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι διακόπτει την επιχείρηση.

Η δήλωση του INSA ανέφερε ότι ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση «μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποιήσεις από το Ιράν».

Το κρατικό Tasnim χαιρέτισε επίσης την κίνηση σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στα Φαρσί στο X, περιγράφοντάς τη με τον τίτλο: «Ο Τραμπ υποχωρεί».

Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του Σχεδίου Ελευθερίας, ο Τραμπ επικαλέστηκε την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες ως λόγο για την αναστολή του προγράμματος, το οποίο στόχευε στη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών πόρων για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ο Ιράνος ΥΠΕΞ βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες «για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις» με τον Κινέζο ομόλογό του. Είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο συμμάχων συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο από την έναρξη του πολέμου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.