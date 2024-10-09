Η ισχυρή καταιγίδα, η οποία χθες εξελίχθηκε στον επικίνδυνο τυφώνα Μίλτον (κατηγορίας 5), αναμένεται να εμφανιστεί αργά απόψε στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Λίγο πριν τις 4 (ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές αρχές υποβίβασαν την ισχύ του τυφώνα σε κατηγορία 4, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το φαινόμενο παραμένει ακρα'ια επικίνδυνο και ότι ισχύουν οι εκκλήσεις προς τους κατοίκους, προκειμένου να λάβουν μέτρα και να μετακινηθούν.

Το NBC News προβλέπει ότι ο τυφώνας θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μεταξύ 2 π.μ. (9 π.μ. ώρα Αθήνας) και 6 π.μ.(1 μ.μ. ώρα Αθήνας) αύριο, κοντά στη Σαρασότα.

Οι προειδοποιητικές ενημερωτικές αναφορές για την καταιγίδα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της δυτικής ακτής της Φλόριντα και ένα μεγάλο μέρος της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής ακτής. Πρόκειται για μια περιοχή που πιάνει την ακτογραμμή μεταξύ Τάμπα και Φορτ Μάγιερς.

Από τις 5 π.μ. ET (12.μμ. ώρα Αθήνας), ο τυφώνας Milton βρισκόταν 482 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τάμπα, με σταθερούς ανέμους 257 χλμ/ώρα (160mph) και κινείται βορειοανατολικά με 22 χλμ/ώρα (14mph).

Στις 8 π.μ. ET (3 μ.μ ώρα Αθήνας), το Milton ήταν 250 μίλια νοτιοδυτικά της Τάμπα, με σταθερούς ανέμους 249 χλμ/ώρα (155 mph), και κινείται βορειοανατολικά με 25 χλμ/ώρα (16 mph).

Ο τυφώνας θα διασχίσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο Ορλάντο και στη γύρω περιοχή, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για βροχή έως και 15 ίντσες και είπαν ότι η περιοχή αντιμετωπίζει «κίνδυνο σφοδρής πλημμύρας λόγω ακραίας βροχής».

Εκατοντάδες χιλιάδες εκκενώνουν την πολιτεία της Φλόριντα, η οποία αναμένει τον πρωτοφανούς αγριότητας -τον χειρότερο των τελευταίων 100 ετών- τυφώνα: οι Αρχές περιμένουν ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωσή του, οι άνεμοι θα κινούνται μεταξύ των 280, ενδεχομένως και ως των 350 χλμ/ώρα, το νερό θα ξεπερνά σε ύψος τα 3 μέτρα.



