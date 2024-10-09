Tropicana Las Vegas: Κατεδαφίστηκε το εμβληματικό ξενοδοχείο-καζίνο - Βίντεο 

Το ιστορικό καζίνο και ξενοδοχείο - ορόσημο "Tropicana" στο Λας Βέγκας δεν υπάρχει πια.

Το "Tropicana Las Vegas" κατεδαφίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης τοπική ώρα με ελεγχόμενη έκρηξη και κατέρρευσε μέσα σε 22 δευτερόλεπτα, με την εικόνα να μεταδίδεται ζωντανά από πολλά αμερικανικά μέσα και να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Μάλιστα, η κατεδάφιση συνοδευόταν από πυροτεχνήματα και σόου με drones καθώς, σηματοδοτεί την πρώτη κατεδάφιση καζίνο στην πόλη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Tropicana implosion. There it is. There it goes. pic.twitter.com/cnRho48gOw — Rob Kachelriess (@rkachelriess) October 9, 2024

Στη θέση του ξενοδοχείου θα ανεγερθεί το νέο γήπεδο του μπέιζμπολ θα φιλοξενεί την ομάδα του MLB «Oakland Athletics», το οποίο θα κοστίσει 1,5 δισ. δολάρια.

Το "Tropicana Las Vegas" ήταν από τα τελευταία ξενοδοχεία του φαντασμαγορικού Λας Βέγκας από τη δεκαετία του 1950. Το ξενοδοχείο υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του το 1957 και «πρωταγωνίστησε» στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Diamonds are Forever», ενώ αστέρες όπως ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.), ο Λούις 'Αρμστρονγκ (Louis Armstrong) και η Γκλάντις Νάιτ (Gladys Knight) «άφησαν το στίγμα τους» με την παρουσία τους στον χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.