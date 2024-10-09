Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατεδαφίστηκε μέσα σε 22 δευτερόλεπτα το εμβληματικό ξενοδοχείο-καζίνο Tropicana στο Λας Βέγκας – Βίντεο 

H κατεδάφιση του "Tropicana Las Vegas" συνοδευόταν από πυροτεχνήματα και σόου με drones

Tropicana Las Vegas: Κατεδαφίστηκε το εμβληματικό ξενοδοχείο-καζίνο - Βίντεο 

Το ιστορικό καζίνο και ξενοδοχείο - ορόσημο "Tropicana" στο Λας Βέγκας δεν υπάρχει πια. 

Το "Tropicana Las Vegas" κατεδαφίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης τοπική ώρα με ελεγχόμενη έκρηξη και κατέρρευσε μέσα σε 22 δευτερόλεπτα, με την εικόνα να μεταδίδεται ζωντανά από πολλά αμερικανικά μέσα και να κάνει τον γύρο του κόσμου. 

Μάλιστα, η κατεδάφιση συνοδευόταν από  πυροτεχνήματα και σόου με drones καθώς, σηματοδοτεί την πρώτη κατεδάφιση καζίνο στην πόλη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. 

Στη θέση του ξενοδοχείου θα ανεγερθεί το νέο γήπεδο του μπέιζμπολ θα φιλοξενεί την ομάδα του MLB «Oakland Athletics», το οποίο θα κοστίσει 1,5 δισ. δολάρια.

Το "Tropicana Las Vegas" ήταν από τα τελευταία ξενοδοχεία του φαντασμαγορικού Λας Βέγκας από τη δεκαετία του 1950. Το ξενοδοχείο υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του το 1957 και «πρωταγωνίστησε» στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Diamonds are Forever», ενώ αστέρες όπως ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.), ο Λούις 'Αρμστρονγκ (Louis Armstrong) και η Γκλάντις Νάιτ (Gladys Knight) «άφησαν το στίγμα τους» με την παρουσία τους στον χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λας Βέγκας καζίνο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark